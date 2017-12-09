Nilüfer Belediyesi’ne 'Avrupa Şeref  Bayrağı'  

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- AVRUPA Konseyi, yaptığı çalışmalar nedeniyle Bursa’nın Nilüfer Belediyesi’ni Avrupa Şeref Bayrağı ile ödüllendirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey bayrağı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkan Yardımcısı Valeriu Ghiletchi\'den aldı. Başkan Bozbey, “Nilüferliler olarak, çok yakın bir gelecekte daha da çok ilerleme kaydederek, Avrupa Ödülü’nün de sahibi olacağız” dedi.

Nilüfer Belediyesi, geçen yıl Avrupa Konseyi’nden aldığı Avrupa Diploması’nın ardından bu yıl da Avrupa Şeref Bayrağı’na değer görüldü. Katıldığı uluslararası projeler, kardeş kentlerle kurduğu iyi ilişkiler ile yerelde sergilenen sosyal, kültürel ve sportif çalışmaları neticesinde ‘Avrupa Şeref Bayrağı’ ile ödüllendirilen Nilüfer Belediyesi, bayrağı düzenlenen törenle aldı.

Bursa Akademik Odalar Birliği’nde düzenlenen törene Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkan Yardımcısı Valeriu Ghiletchi katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ve CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca, Erkan Aydın, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediyesi çalışanlarının yer aldığı ödül töreni İstiklal Marşı’nın okunması ve Nilüfer Oda Orkestrası’nın çaldığı Avrupa Marşı ile başladı. Törende Nilüfer Oda Orkestrası Telli Turna Süiti, Nilüfer Halk Dansları Topluluğu da kılıç kalkan ve zeybek gösterisiyle sahneYE ÇIKTI.

Törenin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Avrupa Birliği Parlamenterler Meclisi tarafından verilen ödül sürecine ilk kez geçtiğimiz sene dahil olduklarını kaydetti. Başkan Bozbey, ŞÖYLE DEDİ:

\"Tüm Avrupa’da, 12 belediyeye verilen bu diploma, bizler için özendirirci olduğu kadar, basamakları hızla atlamamızı sağlayacak olan enerjiyi de kurumumuza taşıdı. Bu çevrede, bugün burada, ödül sürecine dâhil olmamızın yalnızca ikinci yılında, Avrupa Şeref Bayrağı’nı ülkemize taşıyor olmak bizler için, büyük bir onurdur, gururdur. Özellikle altını çizmek istiyorum ki, bu yıl Avrupa Konseyi’nin bu ödünü 47 ülkeden 30 bini aşkın yerel yönetim arasından sadece 8’i almaya hak kazandı. Ve bu yıl bizimle birlikte yine bu bayrağı kucaklayan, Türkiye’den Karşıyaka Belediyesi’dir ki, bu durum, sosyal demokrat belediyeciliğin de kentlere ne ölçüde katkılar koyduğunun bir göstergesidir.\"

Ödülü, Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarının taçlandırılması olarak değerlendiren Başkan Bozbey, “Avrupa idealini gerçekleştirmek ve özellikle yeni nesle, çocuk ve gençlerimize bu duyguyu aşılamak bizlerin görevidir. İnanıyorum ki, Nilüferliler olarak, çok yakın bir gelecekte daha da çok ilerleme kaydederek, Avrupa Ödülü’nün de sahibi olacağız. ödülü, her şeyin en iyisine layık olan, bizi her zaman destekleyen Nilüferliler adına aldığımı vurgulamak istiyorum. Kentimize, ülkemize hayırlı olsun” dEDİ.

Avrupa Şeref Bayrağı’nı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e takdim eden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkan Yardımcısı Valeriu Ghiletchi de Nilüfer’de uygulanan çalışmalardan övgüyle söz etti. Valeriu Ghiletchi “Bu şeref Bayrağını sadece Avrupa’ya ait sayısız etkinliğinize ilişkin bir ödül olarak değil, aynı zamanda gelecekte bu etkinlikleri geliştirmeye devam etmek için teşvik olarak değerlendirmenizi rica ediyorum. Avrupa Konseyi tarafından verilen bir üst aşama ödülü olan Avrupa Şeref Plakası Ödülü’nü almak üzere belediye olarak bu yarışta yer almaya devam etmenizi yürekten ümit ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkan Yardımcısı Valeriu Ghiletchi törenle Avrupa Şeref Bayrağı’nı Bozbey’e takdim etti. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de sahneye çalışma arkadaşlarını çağırarak onurlu mutluluğu birlikte yaşadı.

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