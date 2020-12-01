Nilüfer Aydan'ın "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davaya başlandı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeni ile hakkında, "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istenen 80 yaşındaki oyuncu Nilüfer Aydan'ın (Aydan Canbula) yargılanmasına başlandı.

İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık Nilüfer Aydan (80) katıldı. Tayin edilecek avukat huzurunda savunma yapmak istediğini belirten Aydan, şu an tansiyonunun da yüksek olduğunu savunarak savunma yapmayacağını beyan etti.



Müşteki Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da sundukları dilekçe ile katılma talebinde bulundular. Bugünkü duruşmaya katılmayan avukatlar, mazeret dilekçesi de sundular. Müştekinin katılma talebinin kabulüne karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"Darbe değil piyes"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Nilüfer Aydın'ın 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu işlediği savunuluyor.

İddianamede şüphelinin, "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 5.5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.

Nilefür Aydan'ın söz konusu paylaşımında "İlüzyonlarla gerçekleri çarpıtmaya, imitasyonlarla halkı kandırmaya çalışıyorlar. Diktatör kaybedeceğini biliyor. Darbe değil piyes. Eğer beton yığını binalarsa eserin her birini ne kadar pahalıya yaptırdığını bilmiyor muyuz sanıyorsun?" ifadeleri kullanılmıştı. (DHA)