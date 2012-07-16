T24 LogoT24 Logo
Magazin

'İç organlarım erim erim eridi, Allah seni bize bağışladı'

Sezen Aksu, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. Nilüfer de, sahneye alkış ve tezahüratlar eşliğinde çıktı

16 Temmuz 2012 04:40

Sezen Aksu, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. Mehmet Erdem, Nilüfer ve Nükhet Duru’nun da sahneye çıktığı konseri izleyenler arasında ünlü isimler de vardı.

Hürriyet'in Kelebek ekindeki habere göre, uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşan Sezen Aksu’nun konserine ilgi büyüktü; seyirciler tarihi tiyatronun basamaklarını bile doldurdu. Fahir Atakoğlu yönetimindeki orkestra eşliğinde sahneye çıkan Aksu, geceye “Gülümse” ile start verdi ve en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Aksu’nun gecede konukları da vardı; Mehmet Erdem, Nilüfer ve Nükhet Duru da sahneye çıkıp şarkılar söyledi. Konseri izleyenler arasında Göksel, Fırat Çelik, Burçin Terzioğlu-Murat Yıldırım, Sarp Akkaya, Ali Taran ve Merve Hasman gibi ünlü isimler de vardı.

Nilüfer, sahneye alkış ve tezahüratlar eşliğinde çıktı. Sezen Aksu, kanser tedavisi gören sanatçıya “Kalbimin içi, iç organlarım erim erim eridi sana. Allah seni bize bağışladı. Allah birlikte yaşlanmayı da nasip etsin. Ucundan başladık da!” dedi.

 

Bu şarkı Meral'e

 

Uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşan Sezen Aksu’nun konserine ilgi büyüktü; seyirciler tarihi tiyatronun basamaklarını bile doldurdu. Fahir Atakoğlu yönetimindeki orkestra eşliğinde sahneye çıkan Aksu, geceye “Gülümse” ile start verdi ve en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Aksu’nun gecede konukları da vardı; Mehmet Erdem, Nilüfer ve Nükhet Duru da sahneye çıkıp şarkılar söyledi. Konseri izleyenler arasında Göksel, Fırat Çelik, Burçin Terzioğlu-Murat Yıldırım, Sarp Akkaya, Ali Taran ve Merve Hasman gibi ünlü isimler de vardı.

ETİKETLER

Sezen AksuHarbiye Cemil TopuzluAçıkhava TiyatrosuNilüferNükhet Durukonsersahne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24