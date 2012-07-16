'İç organlarım erim erim eridi, Allah seni bize bağışladı'

Sezen Aksu, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. Mehmet Erdem, Nilüfer ve Nükhet Duru’nun da sahneye çıktığı konseri izleyenler arasında ünlü isimler de vardı.

Hürriyet'in Kelebek ekindeki habere göre, uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşan Sezen Aksu’nun konserine ilgi büyüktü; seyirciler tarihi tiyatronun basamaklarını bile doldurdu. Fahir Atakoğlu yönetimindeki orkestra eşliğinde sahneye çıkan Aksu, geceye “Gülümse” ile start verdi ve en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Aksu’nun gecede konukları da vardı; Mehmet Erdem, Nilüfer ve Nükhet Duru da sahneye çıkıp şarkılar söyledi. Konseri izleyenler arasında Göksel, Fırat Çelik, Burçin Terzioğlu-Murat Yıldırım, Sarp Akkaya, Ali Taran ve Merve Hasman gibi ünlü isimler de vardı.

Nilüfer, sahneye alkış ve tezahüratlar eşliğinde çıktı. Sezen Aksu, kanser tedavisi gören sanatçıya “Kalbimin içi, iç organlarım erim erim eridi sana. Allah seni bize bağışladı. Allah birlikte yaşlanmayı da nasip etsin. Ucundan başladık da!” dedi.

Bu şarkı Meral'e

Uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşan Sezen Aksu’nun konserine ilgi büyüktü; seyirciler tarihi tiyatronun basamaklarını bile doldurdu. Fahir Atakoğlu yönetimindeki orkestra eşliğinde sahneye çıkan Aksu, geceye “Gülümse” ile start verdi ve en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Aksu’nun gecede konukları da vardı; Mehmet Erdem, Nilüfer ve Nükhet Duru da sahneye çıkıp şarkılar söyledi. Konseri izleyenler arasında Göksel, Fırat Çelik, Burçin Terzioğlu-Murat Yıldırım, Sarp Akkaya, Ali Taran ve Merve Hasman gibi ünlü isimler de vardı.