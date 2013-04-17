Nilüfer '13 Düet' albümünün lansman konserini bu akşam veriyor

Nilüfer'in '13 Düet' albümünün lansmanı bu akşam İstanbul Kongre Merkezi'nde saat 21:00'da gerçekleşecek.

Gecede Nilüfer'e Bulutsuzluk Özlemi, Çilekeş, Emre Aydın, Feridun Düzağaç, Gece, Gripin, Kargo, Model, Mor ve Ötesi, Pinhâni ve Zakkum da eşlik edecek. Lansman konserinden elde edilecek gelirin tamamı şiddet mağdurlarına 7 gün 24 saat destek veren Hürriyet Aile İçi Şiddete Son! Acil Yardım Hattı’na aktarılmak üzere Aralık Derneği’ne bağışlanacak.

Nilüfer albümde Gripin’le 'Hatıralar Hayal Oldu', Gece ile 'Başıma Gelenler', Emre Aydın’la 'Son Perde', Bulutsuzluk Özlemi ile 'Her Yerde Kar Var', Feridun Düzağaç ile 'Kavak Yelleri', Kargo ile 'Yaşamak Ne Güzel Şey', Mor ve Ötesi’yle 'Dokun Bana', Vega ile 'Ta Uzak Yollardan', Model’le 'Şov Yapma', Manga ile 'Eğrisi Doğrusu', Zakkum’la 'Agora Meyhanesi', Pinhâni ile 'Dünya Dönüyor' ve Çilekeş’le 'Değişir Dünya' adlı şarkılarını seslendirdi.