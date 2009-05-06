Nil'in 10 saat süren fotoğraf çekimi

Nil Karaibrahimgil’in ‘Nil Kıyısında’ albümünün fotoğraflarını çeken Nihat Odabaşı o çok zor çekimleri bakın nasıl anlattı



Habertürk'te Filiz Akın'ın programına konuk olan Nil Karaibrahimgil'e bir sürpriz yapıldı ve su içinde saatlerce kaldığı o fotoğrafları çeken Nihat Odabaşı'yla yapılan röportaj ekrana getirildi.



Odabaşı, Karaibrahimgil'in dikkat çeken o resimlerinin nasıl çekildiğini anlattı. Uzun süre su içinde kalan ve çok zor saatler geçiren hem Nil hem de ekibin yaşadıklarını ünlü fotoğrafçı şöyle anlattı:



'Zor bir albüm kapağı. İçinde çok ciddi bir fikir var aslında. Nil'in kendi kıyısındaki diğer Nil'leri görmek üzere tasarlanan bir albüm kapağıydı. Tamamen kendi başına komik bir işti. Çünkü şöyle bir şey var mı; Nil giyiniyor, makyajı yapılıyor, saçı yapılıyor ve suya girip ıslanıyor. Çıkıyor, tekrar kurutuluyor, yine güzel güzel giyinip yine suya girip ıslanıyor! Galiba bunu 7 ya da 8 ayrı kıyafetle yapmak zorunda kaldı. Sonrasında 'Daha fazla yapamayacağım' diyerek isyan ediyordu. Zor bir çekim oldu o yüzden. Çünkü hakikaten kendisi adına çok zor bir çekim oldu, çok üşüdü. Bir süre sonra zaten vücut kendini bırakmaya da başlıyor. Düşünsenize bir de suda, üzerinizdeki ağır kıyafetlerle hareket etmek zorunda kalıyorsunuz.'



20 kıllı adam ve Nil



Odabaşı, kamera arkasında da başka bir komedinin yaşandığını ifade ederek şöyle konuştu.



'Kamera arkası çok komikti. Çünkü Nil, hakikaten o kadar güzel ki suyun içerisinde, kıyafetleriyle falan. Bence zaten çok güzel bir kadın. Arkada bütün set, yaklaşık 20 kişi, şortlu adam, suyun içerisinde! Hani herkes koca koca kıllı adamlar, aramızda sadece bir tane güzel bir kadın var, o da Nil! Yaklaşık 10 saat sürdü. Çok da zor bir işti ama bence sonucu her şeye değdi... Çok üşüdük. Ben de çok üşüdüm çünkü ben de işin bir kısmında sudaydım... Yine de bence en zor iş Nil'in işiydi. Çünkü üşüyüp, ıslanıp üstüne bir de çok güzel görünmek zorundaydı ama muhteşem bir şekilde başardı bunu... Arkadaşım olduğu için söylemiyorum, bir fotoğrafçının başına gelebilecek en güzel şey Nil Karaibrahimgil'le çalışmak.'



