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Nil'e 'Nil'in kıyısında'düğün

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Serdar Erener ile adını taşıyan Nil Nehri kıyısında dünya evine girdi.

21 Ocak 2010 02:00

T24-Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Serdar Erener ile adını taşıyan Nil Nehri kıyısında dünya evine girdi.

                  



Çiftin nikahı Mısır’da Nil kenarındaki Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği ikametgâhında kıyıldı. Nikah törenine katılan 200 davetli THY’den kiralanan özel uçakla Mısır’a geldi.

Törene Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, yönetmen Sinan Çetin, Özelleştirme İdaresi eski Başkanı Uğur Bayar ve Serdar Erener’in kız kardeşi ünlü şarkıcı Sertap Erener ile çiftin yakınlarının da bulunduğu davetliler katıldı. 
           


                   



Nikahı Büyükelçilik Müsteşarı Sadi Altınok kıydı, şahitliklerini ise Sinan Çetin ve Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen yaptı. Serdar Erener, Mısır’a özgü geleneksel bir kıyafet, Karaibrahimgil ise beyaz gelinlik giydi. Yeni evliler balayını Mısır’ın Şarm el Şeyh ve Asvan’da geçirecek.



              



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