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Nil’den film gibi klip

Nil Karaibrahimgil'in Hollywood filmlerini aratmayan tattaki kısa film klibi 16 Ekim Salı günü tüm müzik kanallarında yayında

09 Ekim 2012 00:47

Nil Karaibrahimgil, “Ben Buraya Çıplak Geldim” albümündeki “He-man” şarkısı için ünlü oyuncu Birol Ünel ve Danimarkalı yakışıklı aktör Rudi Kohnke ile kamera karşısına geçti.

Temmuz ayında çıkardığı beşinci albümü, “Ben Buraya Çıplak Geldim” ile yine müziğin ayrık otu olduğunu gösteren Nil Karaibrahimgil, bu kez hayranlarının karşısına “He-Man” şarkısı için çektiği, kısa film tadındaki klibiyle çıkıyor.

Hollywood yapımı mafya filmlerini aratmayan klipte, Karaibrahimgil’e mafya babası rolüyle ünlü oyuncu Birol Ünel ve boksör sevgili rolüyle Danimarkalı yakışıklı aktör Rudi Kohnke eşlik ediyor. Klibin yönetmenliğini ise İzlandalı usta yönetmen Thor Saevarsson üstleniyor. Nil Karaibrahimgil’in sevdiğine olan abartılı aşkını anlattığı şarkının klibinde bu aşk, ‘kaybeden kadın’ figürüyle, ironik şekilde işleniyor.

 

Aşk ve mecara bir arada

 

Klipte sergilediği kadınsı ve feminen tarzıyla, yepyeni ve bilinmeyen bir yanını ortaya çıkaran Nil Karaibrahimgil, mafya babasının zorla elde ettiği ancak bir boksörle aşk yaşayan kadını canlandırıyor. Aşk, tutku ve maceranın bir araya geldiği klipte, bu aşka göz yuman ve aldırış etmeyen mafya babası, boksörün oynadığı maçı kaybetmesi ile bahisten kazanacağı paranın peşindedir. Aşkın, saflığın ve gururun işlendiği klipte boksör, maçı kaybetmediği takdirde aşkının öleceğini bile bile erkeklik gururuna yenik düşerek maçı kazanır.

 

He-Man'e yabancı yönetmen Thor’dan muhteşem klip

 

Fatih Akın’in filmlerinden tanıdığımız usta oyuncu Birol Ünel ve Danimarkalı aktör Rudi Kohnke’nin Nil Karaibrahimgil’e eşlik ettiği klibin yönetmenliğini İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson üstlenirken, yapımcılığını THY’nin dünyaca ünlü reklam filmlerini çeken Depo Film gerçekleştirdi. Filmin görüntü yönetmeni ise yine İzlandalı Baldur Eythorsson. “He-Man”in çekimleri, Orion stüdyolarında kurulan dev bir ringin yanı sıra Büyük Londra Oteli’nde ve lüks bir villada gerçekleştirildi.  Çekimleri iki günde tamamlanan klipte, adeta bir sinema filminde olduğu gibi yüzlerce figüran ve gerçek boksör Turabi Camkıran rol aldı.

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