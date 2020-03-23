Nil Karaibrahimgil'den 'karantina' şarkısı: Nasıl oldu biz de anlamadık; birden evlerimize kapandık

Şarkıcı Nil Karaibrahimgil Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayan insanlar için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı.
yeni tip Koronavirüs'ün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından önlemler alınmaya devam ediyor. Okulların tatil olmasının ardından birçok etkinlik ise iptal edildi. Yetkililerin virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 'evde kal' uyarılarına uyan halkın büyük bir bölümü dışarı çıkmıyor.
Evden çıkmamayı tercih eden ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerine konser veriyor.
'Kanatlarım Var Ruhumda', 'Bu Mudur' ve 'Bütün Kızlar Toplandık' şarkılarıyla bilinen Nil Karaibrahimgil ise bestelediği 'karantina' şarkısını "Şu anki duygularım” notuyla takipçileriyle paylaştı.
Şarkının sözleri şöyle:
Nasıl oldu biz de anlamadık
Birden evlerimize kapandık
Dünyayı bir virüs mü ne sarmış
Öldürürmüş hiç şakası yokmuş
Özlüyorum arkadaşlarımı
Annemi, babamı özlüyorum
Sokaktan geçen yabancılara
Omuzumla çarpmayı özlüyorum
Nereye kadar bu karantina?
Sen biliyor musun Valentina?
Çiçekler açıyorlar dışarda
Baharın da hiç haberi yokmuş
Geçecek, bu günler de geçecek
Her şey gibi anısı kalacak
Herkesin bir yanı güçlenecek
Herkesin bir yanı solacak
Yan yana durmayı özlüyorum
Size sarılmayı özlüyorum