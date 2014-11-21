Nil Burak: Benim oğlum da erkek, genç bir kızın gece kulüplerinde ne işi var?

Şarkıcı Nil Burak’ın oğlu Cemre Burak, bir bar çıkışı Eda K. isimli bir kadına şiddet uyguladığı gerekçesi ile davalık oldu. Nil Burak yaşananlar için, “Ben şiddeti savunmuyorum ama bir insan küfür ediyorsa ne yapılabilir? Benim oğlum da erkek ve delikanlı biri, sinirlenmiş. 22 yaşındaki bir genç kızın gece kulüplerinde her gece ne işi olabilir?” dedi.

Özel bir şirketin halkla ilişkiler departmanında görev yapan Eda K. (22), önceki gün gittiği bardan çıkışta, Cemre Burak’ın (27) kendisine yumruk attığını iddia etti. Gözü moraran ve darp raporu alan Eda K., Burak’tan şikayetçi oldu. Eda K., sabah saat 04.00 sıralarında yaşanan olayı şöyle anlattı:

“Taksim’de iki kız arkadaşımla bir bara gittik. Orada DJ’lik yapan ve bir arkadaşımızın eski sevgilisi olan Cemre Burak’ı gördük. Kendisini 5 aydır tanıyordum. Bizi görünce sinirlenip DJ kabininden çıktı. Biz de dışarı çıktık. Koşarak gelip bana yumruk attı. Alkollü olduğu için annesine küfür ettiğimi zannetmiş. Bana birkaç kez vurdu ama sonuncusu sağlam bir yumruktu. Hastaneye gidip darp raporu aldık. Sonra polise giderek şikayetçi olduk.”

DJ’lik yapan Cemre Burak ise Eda K.’nın uzun süredir kendisini rahatsız ettiğini, yumruk atmadığını, genç kızın çıkan kargaşada yüzünü taksi kapısına çarptığını iddia etti: “Ağza alınmayacak küfürler ettiler.

Taksiye doğru gidiyorlardı. Kapıyı açtılar. Ben de ‘yeter bin git artık’ diyerek taksinin içine girmesi için boynuna doğru hamle yaptım. O kargaşada kapı yüzüne çarptı, sonra arkadaşının kolu çarptı. Benim de kolum çarpmış olabilir. Kesinlikle yumruk atmadım.”

‘Kulüplerde ne işi var?’

Nil Burak, yaşanan olayda oğluna destek çıktı. Şarkıcı, Eda K.’dan şikayetçi olacaklarını söyledi:

“Benim oğlum değil bir hanımı dövmek, karıncayı bile incitemez. Ben evladımı bu kişilikte yetiştirdim. Burada başka bir şey var. Tartışma anında, sinir anında yaşanan bir şey. Ben şiddeti savunmuyorum ama bir insan küfür ediyorsa ne yapılabilir? Benim oğlum da erkek ve delikanlı biri, sinirlenmiş. 22 yaşındaki bir genç kızın gece kulüplerinde her gece ne işi olabilir? Durup dururken çocuk seninle olmuyor diye küfrediyorsun, tehditler savurup ölümle tehdit ediyorsun, sonuçta o da delikanlı. Biz de suç duyurusunda bulunacağız.”