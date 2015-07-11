Nikola Tesla akıllı telefonları 89 yıl önceden bilmiş!

750 civarında patenti bulunan ünlü bilim adamı Nikola Tesla bundan 89 yıl önce bugün elimizden düşüremediğimiz akıllı telefonların geleceğini tahmin etmiş. Tesla verdiği bir röportajda, "Televizyon ve telefonun ötesinde kilometrelerce uzaklıkta dahi birbirimizi mükemmel bir şekilde göreceğiz ve duyacağız" ifadelerini kullanmış.

Kendinden sonra milyonlarca insana ilham kaynağı olan ve dünyadaki bilim ve teknoloji yapısını tam anlamıyla 'kökünden' değiştirebilecek birçok 'kullanılan ve kullanılmayan' deneye/buluşa da imza atan Tesla'nın akıllı telefonları 1926 yılında öngördüğü ortaya çıktı.

Akıllı telefonu 89 yıl önce düşünmüş

Hürriyet'in haberine göre, Tesla, geleceği yorumladığı bir röportajda ileride mesafe olmaksızın insanlığın birbirleriyle iletişimde olacağını söylemiş ve eklemiş: "Sadece bu da değil, televizyon ve telefonun ötesinde kilometrelerce uzaklıkta dahi birbirimizi mükemmel bir şekilde göreceğiz ve duyacağız. Ayrıca bu teknoloji bugünün telefonlarına kıyasla çok daha basit olacak, bir adam telefonunu cebinde taşıyabilecek”.

Nikola Tesla kimdir?

10 Temmuz 1856 yılında doğmuş Sırp asıllı bir bilim adamıydı. 7 Ocak 1943 tarihinde 86 yaşındayken bir otel odasında kalp yetmezliğinden hayata veda etti. Mühendislik üzerine eğitim aldı. 1875 yılında Avusturya Graz Politeknik okulunda, daha sonra ise Prag’da bulunan Charles Ferdinand Üniversitesi’nde eğitim aldı.

1884 yılında Avrupa’dan ABD’ye gelmiş ve Thomas Edison’un şirketinde çalışmıştır. Daha sonra yolları ayrılmış ve birbirlerine rakip oldu.

Küçük yaşta abisini kaybeden, şizofreniye yakın belirtiler gösteren ve bir ara zengin olup daha sonra parasız kalan Tesla, hiç evlenmedi. 750 civarında patenti bulunuyor.

En büyük hayallerinden olan “Kablosuz Enerji Aktarımı” konusunda deneyler yaptı. Kilometrelerce ötedeki lambaları kablosuz olarak aydınlattı.

Nikola Tesla bilinen ilk insan yapımı şimşeği oluşturdu.

The Prestige (2006) filminde Nikola Tesla karakterini David Bowie canlandırdı. Tesla o filmde bir sihirbaza “insan kopyalama makinesi” yapan bir bilim adamıdır.

İcatlarından bazıları ise şöyle: Radyo sistemi, floresan lamba, uzaktan kumanda, neon ışıkları, hız-ölçeri, otomobillerdeki ateşleme sistemini, lazer teknolojisi, radarın teknolojisinin temelleri, elektron mikroskobunu ve mikrodalga fırını…