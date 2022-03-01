Rusya'nın Ukrayna işgaline yönelik bir yaptırım kararı da motorsporları dünyasından bekleniyor. Formula 1 takımlarından Haas'ın Rus pilotu Nikita Mazepin'in organizasyondan ihraç edilmesi gündemde.

Dünya Motor Sporları Konseyi, Rus sürücülerin yarışmalardan çıkarılıp çıkarılmayacağını değerlendirmek için bugün olağanüstü toplanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Nikita Mazepin Formula 1'den ihraç edilebilir.

Nikita Mazepin Formula 1'den ihraç edilecek mi?

FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem liderliğindeki toplantıda Rus pilotların lisanslarının yasaklanmasını konuşulacak.

Bu durum Haas'ın Rus pilotu Nikita Mazepin'i yakından ilgilendiriyor. Nikita Mazepin'in Vladimir Putin ile yakın arkadaş olduğu bilinen babası Dmitry Mazepin takımın ana sponsoru konumunda.

ABD takımı Haas, Nikita Mazepin'in direksiyona geçtiği 2021 yılından bu yana araçlarında Rusya bayrağının renklerini kullanıyor.

Baba Mazepin'in sahibi olduğu gübre firması Uralkali'nin ismi Barselona'daki F1 testlerinde araçların üzerinden çıkarıldı.

Mazepin ne söyledi?

Savaş döneminde gözlerden uzak bir izlenim sergileyen Nikita Mazepin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Zor zamanlar geçiriyoruz. Söylenenlerin ve yapılanların çoğu kontrolüm dışında olan şeyler. Çok çalışarak, takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmayı seçiyorum. Anlayışınız ve desteğiniz için en derin teşekkürlerimi sunarım." ifadelerine yer verdi.

Mazepin'in yerine kim gelecek?

İtalya basınında yer alan haberlere göre Haas, Nikita Mazepin'le yollarını ayırması halinde Antonio Giovinazzi'yi takıma getirmeyi düşünüyor. Haas Patronu Günter Steiner ise bu konu hakkında "Eğer Nikita bir sebepten ötürü aracı süremezse, ilk tercihimiz Fittipaldi olacak. Birkaç yıldır bizimle beraber ve burada olma sebebi bu. Şu anda ondan daha iyi kimse yok." dedi.