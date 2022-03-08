Nikel fiyatları 100 bin doları aştı; Londra Metal Borsası'nda işlemler durduruldu

Londra nikel fiyatlarında bugünkü artış yüzde 100'ü aşarken ton başına fiyatlar 100 bin doların üzerine çıktı.

Dünya'nın aktardığına göre Nikel fiyatlarında dünkü yükseliş bugün de devam edince Londra Metal Borsası'ndaki (LME) işlemler durduruldu. LME'de dün yüzde 90 yükselen en yakın vadeli nikel kontratları, bugün ton yüzde 100'lük artışla başına 100 bin doların üzerine çıktı. Nikel fiyatlarının geçen haftayı 30 bin doların hemen altında kapattığını da hatırlatalım. 2021 yılını 20 bin dolardan tamamlayan nikel fiyatları, pandemi öncesinde ise 10 dolar sınırının altında işlem görüyordu..

Ukrayna'yı işgali gerekçesiyle birçok ülkenin yaptırım uyguladığı Rusya, paslanmaz çelik ve elektrikli araç pillerinde kullanılan nikel ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu kendi başına sağlıyor. Artan talep sonrasında nikel stoklarında sert düşüşler yaşanıyor. LME'ye kayıtlı depolardaki nikel stokları, 76 bin 830 tonla 2019'dan bu yana en düşük seviyesinde.