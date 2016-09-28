Nike'ın otomotik bağcıklı ayakkabısı kasımda satışa çıkıyor

Mart ayında Nike’ın kendi kendini bağlayabilen spor ayakkabısı HyperAdapt 1.0‘ın yıl sonunda satışa sunulacağı duyurulduğunda, başta 'Geleceğe Dönüş' hayranları olmak üzere Nike’ın kurgusal ayakkabısı Nike Mag‘i bekleyenlerler bir hayli heyecanlanmıştı. HyperAdapt 1.0’ın resmi satış tarihi sonunda açıklandı.

Nike’ın pazarlama sorumlusu Heidi Burgett, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaparak, Nike Mag’lerin modern versiyonu HyperAdapt 1.0, seçili dükkânlarda 28 Kasım 2016‘da satışa çıkacağını duyurdu. Log.com.tr'de yer alan habere göre, aynı zamanda kullanıcılar randevulu sistemle kendi kendini bağlayan ayakkabıyı da deneyimleyebilecek. Ürünün satışı şimdilik sadece ABD'de yapılacak. Ürünün globalde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Ayakkabının fiyatı hakkında da henüz bir bilgi sunulmadı. Ancak teknoloji kulislerine göre, satış fiyatının 450 dolar civarında olması bekleniyor. Yani yaklaşık 1450 Türk lirasına denk geliyor.

Tasarımıyla kendine hayran bırak HyperAdapt 1.0, “şarjlı” bir spor ayakkabısı. Mekanizmasını çalıştıran pillerin durumunu ayakkabının arkasında yer alan LED’lerden takip etmek mümkün oluyor. Pilleri tam şarjla iki hafta kullanım ömrü sunan cihazda LED’ler mavi yanıyorsa tam şarja sahip olduğunuz anlamına geliyor. Sarı yanmaya başladığında birkaç gününüzün kaldığını haber veren ayakkabı, LED’leri kırmızıya çevirdiğinde şarj aletine koşmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Her bir teki şarj edebilmek için çift uçlu olan şarj aleti, mıknatıslı yapısıyla tabana yapışıyor ve HyperAdapt 1.0’ı şarj ediyor. Ayakkabıları şarj etmek yaklaşık 3 saat sürüyor. Evet, belki düzenli şarj etmeniz gereken yeni bir ürünü daha hayatınıza sokuyorsunuz ancak HyperAdapt 1.0’ı buna değer gibi görünüyor.