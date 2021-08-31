Nike'tan merkez ofis çalışanlarına bir hafta "stres azaltma" izni

Spor giyim markası Nike, ABD'deki merkez ofis çalışanlarına yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin baskılarından kurtulmaları ve "streslerini gidermek" için bir hafta izin verdi.

Spor giyim markası, Oregon'da genel merkezindeki işçilere izin vereceğini ve üst düzey yöneticileri, zihinsel sağlıklarına yardımcı olmak için personellerin iş sorumluluklarını görmezden gelmeye teşvik edeceğini söyledi.

Nike'ın küresel pazarlama bilimi üst düzey yöneticisi Matt Marrazzo, LinkedIn'de yayımlanan personele açık mesajda “Gevşemek, stres atmak ve sevdiklerinizle vakit geçirmek için zaman ayırın. Çalışmayın. Dinlenmek ve iyileşmek için zaman ayırmak, iyi performans göstermenin ve aklı başında kalmanın anahtarıdır" dedi.

Nike, evde çalışmanın neden olduğu tükenmişlikle mücadele etmek için tavizler sunan tek firma değil.

Geçtiğimiz günlerde flört uygulaması Bumble da dünya genelindeki tüm ofislerine bir hafta izin verdi. Yönetim, "Tüm ekibimize yoğun çalışmaları ve dirençleri için teşekkür etmek amacıyla böyle bir yol seçtik" dedi.

Tıklayın I Bumble'dan ekibinin tamamına bir haftalık "tükenmişlik" izni