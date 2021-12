Nike'ın üst düzey yöneticisi, yıllar önce işlediği cinayeti itiraf etti

Nike'ta uzun yıllardır üst düzey yöneticilik yapan Larry Miller, Philadelphia'da 56 yıl önce bir cinayet işlediğini itiraf etti.

Sports Illustrated dergisine konuşan Nike’ın Jordan markasını yöneticisi ve NBA'deki Portland Trailblazers'ın eski başkanı olan Larry Miller, 1965 yılında Philadelphia’da bir arkadaşını bıçaklayarak ölümüne sebep olanları takip ederek Edward White isimli 18 yaşındaki bir kişiyi vurarak öldürdüğünü açıkladı.

Miller, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Zihnim bulanmıştı. Olay oturmaya başladığında, 'Kahretsin, ne yaptım ben?' dedim. Yaptığım şeyin gerçek etkisini anlamam yıllar aldı."

72 yaşındaki Miller, suç geçmişi hakkında konuşma kararını "gerçekten zor" aldığını söyledi ve bunu basketbol efsanesi Michael Jordan, NBA Komiseri Adam Silver gibi arkadaşlarından sakladığını belirtti.

Miller "Çünkü yıllarca bundan kaçtım. Bunu saklamaya çalıştım ve insanların öğrenmemesini umdum" diye itirafta bulundu.

Miller, yeni çıkacak kitabı Jump: My Secret Journey From the Streets to the Boardroom’da (Atlama: Sokaklardan Yönetim Odasına Gizli Yolculuğum) da geçmişinden bahsettiğini söyledi.

Miller, 1997'de Nike Basketball'un başkan yardımcısı ve 1999'da Jordan markasının başkanı oldu. Miller, 2006'da Trail Blazers'ın başkanı olarak işe alındı, ardından 2012'de Jordan markasının başkanlığına geri döndü.