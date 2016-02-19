Nike, eşcinsellere hakaret eden boksörün sponsorluğundan çekildi

Ülkesi Filipinler'deki bir TV kanalına konuşan ve eşcinsellerin, hayvanlardan beter olduğunu söyleyen Manny Pacquiao , "Aynı cinsten hayvanların çiftleştiğini gördünüz mü? Hemcinsleriyle birlikte olan insanlar, hayvanlardan daha beter durumda" ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; bu sözleri büyük tepki çeken ve geri adım atarak özür dileyen Filipinli boksör, en büyük sponsoru Nike’ı kaybetti. Pacquiao’nun açıklamalarını 'iğrenç' olarak değerlendiren firma, sponsorluk anlaşmasını feshettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl sponsorlardan 12 milyon Dolar kazanan Pacquiao, unvan maçında Floyd Mayweather'a kaybetmesine karşın Nike’tan 1.5 milyon Dolar almıştı.