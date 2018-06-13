Nike: Ambargolar nedeniyle İran Milli Takımı'na krampon vermeyeceğiz

Amerikan spor giyim devi Nike, ABD'nin ambargoları nedeniyle Dünya Kupası öncesi İran Milli Takımı'na krampon vermeyi durdurduğunu açıkladı. Karar İranlı oyuncuları öfkelendirirken, İran Teknik Direktörü Carlos Queiroz, FIFA'dan oyuncularına 'yardımcı' olmasını istedi.

Dünya Kupası maçlarına 1 gün kala ise futbol takımlarının forma ve krampondan antrenman malzemelerine kadar pek çok ihtiyacını tedarik eden spor giyim firması Nike, yaptırım kararlarına uyacağını belirterek İran milli takımına ürün tedarik etmeyi reddetti. Nike'ın, İran milli takımına ürün tedarik etmeyi reddetmesine, takımın teknik direktörü Carlos Queiroz'den de tepki geldi. Queiroz, "Oyuncular spor ekipmanlarına alışırlar ve bunu önemli maçlardan bir hafta önce değiştirmek doğru değildir. Bu konuda FIFA'nın yardımımızı istiyoruz" dedi.

Nike, "Beyaz Saray'dan gelen yaptırımlar, bir ABD şirketi olarak, şu anda İran milli takımındaki oyunculara ayakkabı sağlayamayacağımız anlamına geliyor" açıklamasını yapmıştı.

"Nike'a hayır"

Bazı İranlılar "No to Nike- Nike'a hayır" etiketiyle sosyal medyada tepki kampanyaları başlattı.

Bir Twitter kullanıcısı "İran, İsrail ile maç yapmayı reddedince siyasi müdahale, ama Nike İranlı oyunculara krampon vermeyi reddedince FIFA tek bir şey söylemiyor" dedi.

Çok paylaşılan bir videoda da diş hekimi olduğunu söyleyen İranlı bir adam Nike marka ayakkabılarını çöpe atıyor ve şirketin kararını "halkıma ve tüm futbolseverlere hakaret" diye tanımlıyor.

Ancak bazı İranlılar da bir Amerikan şirketi olan Nike'ın başka bir seçeneği olmadığını vurguladı.

Bir Twitter kullanıcısı "Nike özel bir şirket ve tek amacı hissedarlarını tatmin etmek. Ekonomik cezalardan korkup İran'a krampon desteğini çekmeleri normal" dedi.

İran Milli Takımı Dünya Kupası hazırlıkları sırasında başka sorunlar da yaşadı.

İran Milli Takımı, Yunanistan ile oynanacak hazırlık maçının Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilim yüzünden iptal edilmesinden sonra Yunan Futbol Federasyonu ile ilişkileri askıya aldı.

Kosova'yla yapılacak hazırlık maçı da iptal edildi.

Adidas, İran'ın imdadına koştu

Takvim'de yer alan habere göre; İran milli futbol takımının formaları ise, Nike'ın esas rakibi sayılan Alman üretici Adidas tarafından sağlanıyor. Adidas yetkililerinin de İran'a ayakkabı göndereceğini söylediği iddia edildi. İsveç doğumlu İranlı golcü Saman Ghoddos da, bu yaptırımdan etkilenecek. Nike tarafından desteklenen Ostersunds FK oyuncusu, farklı bir marka giymek zorunda. İranlı takım, Salı günü Dünya Kupası için Rusya'ya giden ilk ülke oldu. Cuma günü Spartak Stadyumu'nda Litvanya'ya karşı ilk maçına çıkacak olan İran, 20 Haziran'da da Kazan'da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

İranlı taraftarlar Adidası da protesto etmişti

İranlı taraftar sosyal medya aracalığıyla, birçok mağazasında İran formasının yer almadığı iddiasıyla Adidas'a tepki göstermişti.

Dünyaca ünlü spor giyim markası ise tepkilere "Sorunu çözeceğiz" diyerek cevap vermişti.