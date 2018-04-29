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BBC Türkçe

Nikaragualı gazeteci Facebook canlı yayınında vurularak öldürüldü

Nikaragualı gazeteci Ángel Gahona hükümet karşıtı gösterilerden Facebook canlı yayını yaparken bir silahtan çıkan kurşunla vurularak öldürüldü. Gazetecinin ölümüne ilişkin yetkililerden bir açıklama gelmedi.

29 Nisan 2018 20:30

Nikaragua'da bir gazeteci hükümet karşıtı protesto gösterilerinden Facebook'ta canlı yayın yaparken vurularak öldürüldü.

Angel Gahona'a Bluefields kentindeki gösterilerden canlı yayın yaparken kurşun isabet etti. Facebook'ta Gahona'nın vurulup kanlar içinde yere yığıldığı görüldü.

Gahona vurulduğunda eylemler sırasında zarar gören bir bankamatiği canlı yayında gösteriyordu.

Yaralanan gazeteci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nikaragualı yetkililer gazetenin nasıl ve kimler tarafından vurulduğuyla ilgili açıklama yapmadı.

Facebook'taki görüntüler kısa sürede ülke genelinde ve dünyada sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümetinin onayladığı emeklilik düzenlemesine karşı çıkanların düzenlediği gösterilere polis müdahalesinde 10'dan fazla kişi öldü.

Hükümetin onayladığı pakette emeklilik kesintileri artarken emeklilik geliri de yüzde 5 oranında düştü.

Protesto gösterilerinin, Ortega'nın iktidara geldiği 2007 yılından bu yana düzenlenen en büyük gösteriler olduğu bildiriliyor.

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