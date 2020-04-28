Nikaragua normale geçti; boks maçları böyle oynandı!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sürecinde futbol maçlarını durdurmayan Nikaragua'da yoğun önlemler altında 16 sporcunun katıldığı boks turnuvası da düzenlendi.

Onaylanmış 11 Koronavirüs vakasına sahip olan ülkenin başkenti Managua'daki organizasyonda boksörler maske ile gelirken, ringin içerisinde üzerlerine dezenfektan sıkılması ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu.



Tribünlerde maske takan seyirciler de birer metre arayla oturdu. Eski dünya şampiyonu boksör Ricardo Alvarez, sporculara yardım için düzenlediklerini belirterek, "Nikaragua fakir bir ülke ve boksörler beslenmek zorunda. Evlerinde kalamazlar" dedi.