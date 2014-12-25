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Dünya
Deutsche Welle

Nikaragua Kanalı'na isyan

Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua'da iki okyanusu birbirine bağlayacak ve Panama Kanalı'na alternatif oluşturacak kanalın inşaatı protestolarla başladı.

25 Aralık 2014 14:49

Nikaragua Kanalı'nı protesto amacıyla başkent Managua'nın güneyindeki Rio San Juan'da gösteri düzenlendi. Güvenlik güçleri göz yaşartıcı bombayla müdahale etti. En az 21 kişinin yaralandığı, 33 göstericinin göz altına alındığı belirtildi. Protestocuların liderlerinden Danilo Lorio, polis müdahalesinde iki kişinin öldüğünü ileri sürdü. Polis iddiayı reddetti.

Proje, Pazartesi günü resmen start almıştı. Çin merkezli Hong Kong Nicaragua Development (HKND) şirketi, 278 kilometre uzunluğundaki kanalı tamamladıktan sonra 50 yıl boyunca işletecek. Yapımında 50 bin dolayında işçinin görev alması planlanan kanalın geçiş rotası, Pasifik Okyanusu tarafında Brito Nehri ağzından başlıyor. Nikaragua Gölü'nden geçen kanal, Karayipler tarafında Punto Gorda nehrinde bitecek.

Panama Kanalı'na rakip olacak

Derinliği 30 metre olması öngörülen kanaldan tonajı 400 bine kadar ulaşan gemiler geçiş yapabilecek. Maliyetinin 50 milyar doları bulması bekleniyor. Nikaragua, bir süre önce 100'üncü yılını kutlayan, daha güneydeki Panama Kanalı'na rakip olacak. Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, kanal projesinin yoksulluk ve işsizlikle mücadelede önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekiyor.

Buna karşılık çevre örgütleri, Orta Amerika'nın önde gelen tatlı su rezervlerinden Nikaragua Gölü'nün projeyle kirleneceğini savunuyor. Kanalın 100 kilometrelik hattı gölden geçiyor. Kanalın uygulama kapasitesi, çevreye getireceği yük ve mali boyutlarına ilişkin raporlar yayınlanmadı. 30 bin dolayında çiftçi ve yerli kabilenin tahliye edilmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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