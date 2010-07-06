Nikahta tinerci dehşeti

T24- ENKA Holding'in Moskova Merkez Ofisi'nde Proje Müdür Yardımcılığı yapan Mengü Kılıçalp, Moskova'da bir başka şirkette çalışan Rus uyruklu Swetlana ile 3 Temmuz Cumartesi günü Şişli Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde dünya evine girdi. Saat 15.00 sıralarında kıyılan nikahtan sonra salondan ayrılan çiftin gelin arabasına bineceği sırada 14-15 yaşlarında 7 tinerci çocuk, ellerinde sopalar ile aniden ortaya çıktı. Çocuklar, ellerinde takı torbaları bulunan gelin ve damada saldırdı. Çift son anda gelin arabasına binmeyi başardı. Çift, şoförün kapıları zamanında kapatması üzerine saldırıdan kurtuldu.



Altın ve para dolu torbayı alamayan tinerciler, ellerindeki sopalarla gelin arabasının camlarını kırdı. Şoför gaza basarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Şoförün gayreti ve uyanıklığı sayesinde çift saldırıdan kurtuldu.



Çiftin şahitliğini yapan, damadın dayısı TBMM eski Başkanvekili ve Hatay milletvekili Tayfur Sökmen'in oğlu, eski milletvekili Murat Sökmenoğlu, nikahtan hemen sonra ayrıldığı için saldırıyı görmediğini söyledi. Olayı sonradan duyduğunu anlatan Murat Sökmenoğlu, “Ablamın torunu olan Mengü, arayıp olan biteni anlattı. İnanamadım. Bu nasıl iş? Güpegündüz tinerciler nikah dairesine nasıl giriyor? İstiklal Caddesi'nde, Beyoğlu'nda tinerciler SAT komandosu yüzbaşıyı öldürmedi mi? Ya başlarına birşey gelseydi sorumlu kim olacaktı?. Güvenlikçi yok, polis yok. İnsan canı kimlere emanet? Hala ‘Çömeldi, çömelmedi’ tartışmaları yapılıyor. Bu yaşananlar sorun değil mi. Bu tinerci işi çok önemli” dedi.



HIRSLANIP CAMLARI KIRMIŞLAR



Damadın ablası Müge Kılıçalp de “Nikahtan sonra otele geldik. Kardeşimle eşinin gelmesini bekliyorduk. Geciktiler. Paniklemiştik. O sırada telefon geldi Mengü'den. Mengü 6-7 tinerci çocuğun kendilerine saldırdığını, altınları, takıları almak istediklerini söyledi. Anlattığına göre, volvo gelin arabasına binerlerken ellerinde sopa da bulunan tinerciler üzerlerine saldırmış. Otomobile biner binmez, şoför uyanık davranıp kapı ve camları kapatmış. Tinerciler kapıyı açamayınca hırslanmışlar, camları kırmışlar, araca hasar vermişler. Şoför gaza basıp kurtulmuş. Ama kardeşim, gelinimiz Swetlana, annesi ve gelinin erkek kardeşi büyük korku yaşamışlar” diye konuştu.



Müge Kılıçalp, İstanbul yakınlarında bir yerde çiftin balayı yaptığını, yaşadıkları korku dolu anları atlatmaya çalıştıklarını belirterek, “İnanılır gibi değil. Nikah yapıyorsunuz. En mutlu gününüzde belki de canınızdan olmakla karşı karşıya geliyorsunuz” dedi.