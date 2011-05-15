Nikahta kızları bile yoktu

T24 - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım önceki gece sürpriz bir şekilde evlenirken düğünde ne kızları, ne de yönetici arkadaşları vardı.

Fenerbahçe Kulübü’nün bir dönem reklam direktörlüğünü yapan Gül Çelikkıran’ın kızkardeşi Gonca Çelikkıran ile önceki gece gizlice dünya evine giren Başkan Aziz Yıldırım’ın bu evliliği yönetici arkadaşlarına da büyük sürpriz oldu.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Başkanlarının evlendiğini öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemeyen sarı-lacivertli yöneticiler, “Bu durumdan bizim de haberimiz yoktu” diye konuşurken, Çırağan Oteli’nde düzenlenen düğün yemeğine Çelikkıran - Yıldırım çiftinin birinci derece yakını 15 kişi dışında kimse çağrılmadı.

Fenerbahçe Başkanı’nın düğünde kardeşleri Acar ve Ali Yıldırım dışında yakını bulunmazken, kızlarının dahi düğüne davetli olmadığı belirlendi.

Nikah salonunun etrafına kimse yaklaştırılmazken, davetlilerin görüntü alınmaması için cep telefonları bile alındı. Başkan Aziz Yıldırım’ın otel yetkilileri ile görüntülerin sızması halinde dava açma hakkının doğacağı yolunda özel sözleşme yaptığı da bildirildi.



