Nikâhta cenaze duası

Aydın’ın Didim İlçesi’nde, Papaz Craig Parr, evlilik töreninde ’cenaze duası’ okuyunca, İngiliz çift ve konukları şaşırttı.



Didim’de yaşayan 72 yaşındaki John ve 70 yaşındaki Jean White çifti evliliklerinin 40’ıncı yılında nikâh tazelemek istedi. Çift, Didim’de kilise olmadığı için İzmir Otel’in restoranını kiraladı ve papaz Craig Parr’ı tören için davet etti. Tören başlamadan önce konuklara şarap ikram edildi. Papaz Parr da şaraptan içti ve törene başladı.



'John ve Jean'ın cenazesi için toplandık'



Konukları sessiz olmaya davet eden Papaz Craig Parr, eline İncil’i aldı ve cenazelerde söylenen, "Aziz dostlar buraya John ve Jean’ın cenazesi için toplanmış bulunuyoruz" dedi. Bu sözleri duyan İngiliz çift ve konuklar şoke oldu. Papaz Parr, yanlış sayfayı açtığını söyleyerek özür diledi, törene devam etti. Nikâh sonunda papaza tepki gösteren White, "Bay Parr’ın aziz dostlar dediğini duyunca kulaklarıma inanamadım. Cümleyi bitirmeden yanlışın farkına varır diye düşündüm; ancak o cenaze duasını okumaya devam etti. Buna inanamıyorum" dedi. Papaz Parr ise, bir anlık dalgınlık sonucu cenaze duasını okuduğunu söyledi

