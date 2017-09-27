Nikahsız eşinin kızına cinsel istismara, bu kez 10 yıl hapis cezası

Mustafa İNSAN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de nikahsız yaşadığı G.D.\'nin 15 yaşındaki kızı M.A.\'ya cinsel istismarda bulunmak suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası İstinaf Mahkemesi\'nce bozulan Nakliyatçılar Derneği eski Başkanı İlyas Yazırlıoğlu, yeniden yargılandığı davada bu kez 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski başkan 39 yaşındaki İlyas Yazırlıoğlu, G.D. ile 6 yıl nikahsız olarak birlikte yaşadı. İddiaya göre geçen yıl mart ayında G.D.\'nin lise öğrencisi kızı M.A.\'ya zorla sarılıp cinsel istismarda bulundu. Genç kız, akşam eve gelen annesi G.D.\'ye olayı anlattı. Annenin şikayeti üzerine Yazırlıoğlu, hakkında \'küçük yaştaki kıza cinsel istismar\' suçundan Mersin 4\'ncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

Tutuksuz yargılanan Yazırlıoğlu, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyetinin 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı İlyas Yazırlıoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazırlıoğlu\'nun temyiz ettiği karar Bölge İstinaf Mahkemesi\'nce bozuldu. Mersin 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nden yeniden görülen davaya tutuklu Yazırlıoğlu, taciz iddiasında bulunan M.A. ile annesi G.D. katıldı. M.A., ağlayarak verdiği ifadesinde sanığın kendine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Sanık İlyas Yazırlıoğlu ise son savunmasında, \"G.D. ile bir ilişki yaşadım. Şu an onun bedelini ödüyorum. Kızına kesinlikle cinsel istismarım olmamıştır. Kendisi bana şantaj yaptı, bunun karşılığında ceza aldı. Ben kendisine kocalık yaptım, çocuklarını okuttum. Şimdi kızı Türkiye\'nin en seçkin üniversitelerinden birini kazanmış\" diye konuştu.

10 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Yazırlıoğlu\'nu o dönemde 15 yaşından küçük olan M.A.\'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle bu kez 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Yurt dışı yasağı konulan Yazırlıoğlu tahliye edildi. Duruşma çıkışında Yazırlıoğlu\'nun yakınlarıyla G.D. ile kızı arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.



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