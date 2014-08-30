Nikahlarını hastane odasında kıydılar

Bir hafta önce iş kazası geçiren ve bacağı kırılan Erol Hişir (26) nişanlısı Derya Atmaca (28) ile tedavi gördüğü hastane odasında kıyılan nikahla dünya evine girdi.

Özel bir şirkette işçi olarak çalışan Erol Hişir ve nişanlısı Derya Atmaca aylar öncesinden nikah tarihi olarak 30 Ağustos 2014 gününü almıştı. Evlilik için bütün hazırlıkları yapan çift nikah gününü sabırsızlıkla beklemeye başladı. Ancak bir hafta önce Erol Hişir, işyerinde kaza geçirdi.

Bacağının üzerine pres makinesi düşen Hişir, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ortopedi servisinde yatan Hişir’in bacağının durumunun iyi olmadığı ve 3 ayrı ameliyata gireceği belirlendi. Hastanede günlerini dolduran Hişir ve nişanlısı Atmaca, nikah tarihlerinin değişmemesine karar verdi. Aralarında görüşen çift nikahlarının hastanede kıyılmasını istedi. Çekmeköy Belediyesi bu isteği geri çevirmedi.

Bugün saat 16.30 sıralarında Derya Atmaca gelin arabasıyla hastaneye geldi. Beyaz gelinliğiyle eşi Erol Hişir’in odasına girdi. Erol Hişir de nişanlısını yatakta damatlık giyinmiş olarak karşıladı.

Çiftin nikahını Çekmeköy Belediye Başkan yardımcısı Şahmettin Yüksel kıydı. Hastane odasında imza atan çifti hastane çalışanları ve yan odalarda yatan hastalar da alkışlayarak tebrik etti. Evlilik cüzdanını çifte veren Yüksel, düğün hediyesi olarak da geline bilezik taktı.

Heyecanlı olduğunu söyleyen Derya Atmaca, "Takdiri ilahi diyorum. Bu şekilde olmasında da bir hayır vardır. Heyecanlıyım. Tabi değişik bir duygu. Hastanede nikah değişik bir duygu” dedi. Erol Hişir ise, “Gönül isterdi ki sağlam sapasağlam düğünümü yapalım. Ama kader kısmet böyle olması gerekiyormuş. Bir iş kazası geçirdim. Geçen hafta Cumartesi günü. Her şey hazırlanmıştı. Bu hafta için. Bu ilginç fikir eşimden çıktı" dedi.

Hastane yetkilileri Hişir’in bir süre daha hastanede tedavi göreceğini belirtti.