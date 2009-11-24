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Nikâha sis engeli

Sis uçuşları iptal ettirince Tanyeli'nin Yunan Syroplos'la Atina'da düzenlenen nikâhına birçok davetli katılamadı.

24 Kasım 2009 02:00

İstanbul'da sis yüzünden uçuşlar iptal edilince oryantal Tanyeli'nin Yunan Syroplos'la Atina'da düzenlenen nikâhına birçok davetli katılamadı.

Oryantal Tanyeli, Yunan işadamı Alex Syroplos'la önceki gün 150 kişinin katıldığı törenle Atina'da evlendi. Damat, grip olmasına ve iğneyle ayakta durmasına rağmen 38 derece ateşle düğün boyunca davetlilerle tek tek ilgilendi. İstanbul'dan birçok sanatçının davetli olduğu düğün, havanın azizliğine uğradı. Sis yüzünden uçuşlar iptal olunca, birçok kişi düğüne katılamadı. King George Palace Otel'de gerçekleşen nikâh töreni Türk ve Yunan yemekleriyle hazırlanmış açık büfe kokteylle başladı. Yunan ve Türk misafirlerin bir arada oldukları düğün yemeğinde Tanyeli üç farklı gelinlik giydi. Syroplos eşi Tanyeli'ye pırlanta bir set hediye ederken, Tanyeli de damada bir saat verdi. İstanbul'dan 12 saat rötarlı uçmasına rağmen düğünü kaçırmayanlar arasında Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, Oya Germen ve Fatih Ürek de vardı. Düğüne Tanyeli'nin önceki evliliğinden olan iki oğlu da katıldı. İkili, balayını da Yunanistan'da geçirecek.

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