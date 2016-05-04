Nikâh şahidi Erdoğan'dı; Pelikan dosyasında adı 'Hocacı' olarak geçince Twitter hesabını kapattı

Gezi olayları ve 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının ardından sosyal medyada “Ak troller" olarak anılan iktidara yakın Twitter kullanıcılarından "Sağlam İrade" rumuzlu Taha Ün, hesabını kapattı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında kriz olduğuna dair iddialar içeren "Pelikan dosyası" adıyla dolaşıma giren blog yazısında Taha Ün hakkında da bazı iddialara yer verilmişti. Yazıda, Taha Ün için şu ifadeler kullanılmıştı:

“Hocam, Osman Sert eliyle Taha Ün’ü kendi trol ekibine dahil etti. İşin kötüsü Taha Ün’ün eşi, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin özel kalem müdiresi Sema Silkin. Reis açısından ne kadar berbat bir durum değil mi? Taha Ün ve ekibi, yanlarına birkaç hırdavatı da alıp, hocayı eleştiren herkesi Twitter'da 'fitneci' ilan etmeye başladı.”