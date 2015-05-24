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Yaşam

Nikah masasındaki komiser: Şu an evlenmek üzereyim merkez

Meslektaşları telsiz anonsuyla çifte mutluluk dileyince, salondan alkışlar yükseldi

24 Mayıs 2015 23:29

Bodrum’da meslektaşlarının nikâhı sırasında, telsiz anonsuyla, "Büroda acil imzalamanız gereken evrak var, intikal eder misiniz?" diyerek şaka yaptığı komiser Fevzi Söztutar önce şaşırdı, ardından da "Şu an evlenmek üzereyim. Daha önemli bir imzam var, onun içi daha sonra atayım" diye karşılık verdi. Bunun üzerine meslektaşları telsiz anonsuyla çifte mutluluk dileyince, salondan alkışlar yükseldi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Osman Uras’ın haberine göre, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser Fevzi Söztutar, yaklaşık bir yıl önce arkadaş toplantısında tanıştığı Özlem Kiyatmaz ile kıyılan nikahla hayatını birleştirdi. Bitez Ambrosia Otel’deki nikahta damadın nikah şahitliğini meslektaşı Yalıkavak Polis Merkezi Amiri Deniz Özyıldız, gelininkini ise arkadaşı Funda Erentürk yaptı. Çiftin nikahını Bodrum Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Zerrin Gürses kıydı.

Gelin ve damadın yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin de katıldığı nikah başladığında Gürses "Şahitlerimiz, çiftimiz hazır" dediği sırada damat Söztutar’ın telsizine polis haber merkezinden yapılan anons duyuldu. Söztutar, şaşkınlık yaşarken ikinci kez anons edilmesi üzerine nikah şahidi Özyıldız, "Fevzi komiserim, sizi anons ediyorlar" diyerek telsizi uzattı. Söztutar’ın anonsa ’Dinliyorum" diyerek cevap vermesi üzerine haber merkezi "Fevzi komiserim. Bodrum haber merkezi konuşuyor. Büroda acil imzalamanız gereken evrak var. İntikal eder misiniz" dedi. Bunun üzerine Söztutar, "Anlaşıldı, tamam. Şu an evlenmek üzereyim. Daha önemli bir imzam var, onun içi daha sonra atayım" dedi. Bunun üzerine haber merkezi de "Size ve Özlem hanıma Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli olarak bir ömür mutluluklar diliyoruz" diyerek konuşmayı sonlandırıldı. Damada mesai arkadaşlarının şaka yaptığı anlaşılırken, telsizden geçen diyalogların güldürdüğü davetliler son anonsa alkışlarıyla eşlik etti.

Nikahı kıyan Gürses, imzaların atılmasının ardından geline "Damadın ayağına bastın mı? Ayağına basacaksın. En güzel zaman" diyerek hatırlatmada bulundu. Bunun üzerine gelin Kiyatmaz gülerek damadın ayağına bastı. Havai fişek gösterisi eşliğinde dans eden çift, daha sonra düğün pastası kesti. Yeni evli çift, nikahın ardından balayı için Antalya’ya gitti.

 

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