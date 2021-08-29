Nijmegen, Ali Akman'ın golüyle kazandı

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde NEC Nijmegen, Ali Akman'ın attığı golle Heracles'i 1-0 yendi.
Eredivisie'nin üçüncü haftasında Heracles'e konuk olan NEC Nijmegen, milli futbolcu Ali Akman'ın 50. dakikada attığı golle galibiyete uzandı.
Ev sahibi ekipte forma giyen Sinan Bakış, 41. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, NEC Nijmegen 77. dakikada Bruijn ile penaltıdan yararlanamadı.
Sezon başında Almanya'nın Eintracht Frankfurt ekibinden NEC Nijmegen'e kiralanan 19 yaşındaki Ali Akman, geçen hafta da 2-0 kazandıkları PEC Zwolle maçında takımının ilk golünü kaydetmişti.
Ligdeki ikinci galibiyetini alan NEC Nijmegen, puanını altıya çıkardı.