Nijerya'nın komşuları silahlanıyor



Kamerun'un kuzeyi artık güvenli değil. Nijerya ve Çad arasındaki dağlık bölgede Boko Haram militanları saklanıyor. Kamerun da olası saldırılara karşı sınır bölgesine yaklaşık bin asker ve çok sayıda askeri araç konuşlandırdı.

Kamerun'un kuzeyindeki bölgede yaklaşık üç milyon kişi yaşıyor, ayrıca Nijerya'daki terör oylarından kaçan yaklaşık 30 bin kadar da mülteci var. Kamerun ordusunun sözcüsü General Dider Badjeck, İslamcıları arama çalışmalarında orduya halktan gelen bilgilerin yol gösterdiğini belirtiyor. Halkla işbirliği kurmanın önemli olduğunu ifade eden Badjeck, birliklerin İslamcıların savaş yöntemlerine hazırlıklı olduğunu da sözlerine ekliyor. Kamerun Savunma Bakanı Edgard Alain Mebe Ngo'o ise Çadlı mevkidaşı ile buluşmasından sonra yaptığı açıklamada, Çad'ın da bölgeye asker göndereceğini açıkladı. Bakan, Nijerya'da Boko Haram'a karşı yürütülen operasyonlara destek vereceklerini kaydetti.

Geçen hafta Fransa'nın girişimiyle başkent Paris'te düzenlenen terörle mücadele zirvesinde Nijerya ve komşu ülkeler bir araya gelmiş ve zirvede Boko Haram'a karşı işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırılmıştı. Nijerya hükümeti öncesinde ise Kamerun ve diğer komşu ülkeleri terörle mücadeleye yeterli destek vermedikleri gerekçesiyle suçlamıştı.

Komşu ülkelerden suçlama

Eleştirileri geri çeviren Kamerun'daki Yüksek Kuzey bölgesinin valisi Fanko Awah, Boko Haram'ın şimdiye dek Nijerya'nın bir iç sorunu olarak görüldüğünün unutulmaması gerektiğini vurguladı. Awah, "Biz şimdiye kadar başka bir ülkenin iç sorununa müdahale edemedik. Ancak şimdi bizim topraklarımıza da sıçradığı için bu meseleye dahil olmak zorundayız" diye konuştu.

Boko Haram'ın iki hafta kadar önce Kamerun'un kuzeyinde düzenlediği saldırıda bir Çinli hayatını kaybetmiş, 10 kadar kişi de kaçırılmıştı. Örgüt daha sonra Kamerun'daki askeri bir üsse saldırı düzenledi.

Kamerun saldırıların artmasından Nijerya'yı sorumlu tutuyor. Vali Awah, ordunun artık bölgeyi kontrol altında tutamadığını belirtiyor. Nijeryalı askerlerin milislerden kaçmaya çalışırken Kamerun sınırından geçtiğini belirten Awah, Nijerya'nın sorunlarını bu şekilde Kamerun'a taşıdığını söylüyor.

Pazarlıklar sürüyor

Yaklaşık altı hafta önce Boko Haram tarafından kaçırılan kız öğrencileri arama çalışmalarından ise şimdiye dek sonuç alınamadı. Ancak çabalar devam ediyor. Arabulucu olarak görevlendirilen Nijerya'nın eski devlet başkanı Olusegun Obasanjo, Fransız haber ajansı AFP'ye göre, hafta sonu Boko Haram üyeleri ile bir araya geldi. Boko Haram'ın kız öğrencilerin serbest bırakılması karşılığında tutuklu örgüt üyelerinin serbest bırakılmasını talep ettiği belirtiliyor. Ancak Nijerya hükümeti bu talebi yerine getirmek istemiyor.