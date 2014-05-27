T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Nijeryalı kızlar için umut ışığı

Nijerya devlet yetkilileri, İslamcı Boko Haram örgütünün kaçırdığı kızların yerlerini bulduklarını açıkladı.

27 Mayıs 2014 11:41


Nijerya ordusu, İslamcı Boko Haram örgütünün kaçırdığı iki yüzün üzerinde kız çocuğun tutulduğu yere dair bilgi edindiklerini açıkladı. Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Marschall Alex Badeh pazartesi günü basına yaptığı açıklamada, 'Kızlar için iyi haberimiz, nerede tutulduklarını biliyor olmamız' şeklinde konuştu.

Badeh, arama operasyonunun askeri bir gizlilik içinde yürütüldüğünü ve bu nedenle konum bilgisini paylaşamayacağını ifade etti. Hava Kuvvetleri Komutanı Badeh, Abuja'da yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının sürdüğünü ve kızları geri getireceklerini belirtti.

Kızların aile ve yakınları, Abuja yönetimini etkisiz olmakla suçluyor. Haftalardır düzenlenen protestolarla yönetim üzerindeki baskı artırılmaya çalışılıyor. Pazartesi günü de yine büyük bir kalabalık, Savuna Bakanlığına yürüdü. Hava Kuvvetleri Komutanı Badeh, güçleri ve yetkileri kapsamında herşeyi yaptıklarını ve Devlet Başkanı Goodluck Jonathan'ın da orduya gerekli desteği verdiğini belirtti. Badeh, ordunun askeri operasyon düzenleme seçeneğini ise kullanmayacağını, kızların hayatının tehlikeye atılamayacağına dikkat çekti.

Nijeryalı kızların kaçırılması dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Abuja yönetiminin arama operasyonuna ABD, Fransa ve İngiltere'den destek verilirken, dünya çapında başlatılan 'Bring back our Girls' kampanyası ile siviller ve tanınmış isimler kızların bulunması için çaba gösteriyor.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Chibok'da Nisan ayında yaklaşık 300 kız çocuğu Boko Haram örgütü tarafından kaçırılmış, kız çocuklarından bazıları kaçmayı başarmıştı. Ancak 223 kız çocuğu hâlâ örgüt tarafından mahsur tutuluyor. Örgüt kısa süre önce yayınladığı video ile kızları, tutsak örgüt üyeleri ile takas edebileceğini açıklamıştı. Ancak Nijerya yönetimi Boko Haram ile böyle bir anlaşma yoluna yanaşmıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

NijeryaBoko HaramHava Kuvvetleri Komutanı Marschall Alex BadehKuvvetleri Komutanı Badeh AbujaKızlarınAbujaSavuna BakanlığınaKuvvetleri Komutanı BadehDevlet Başkanı Goodluck JonathanABD FransaGirlsChibok NisanWelle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24