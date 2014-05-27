Nijeryalı kızlar için umut ışığı



Nijerya ordusu, İslamcı Boko Haram örgütünün kaçırdığı iki yüzün üzerinde kız çocuğun tutulduğu yere dair bilgi edindiklerini açıkladı. Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Marschall Alex Badeh pazartesi günü basına yaptığı açıklamada, 'Kızlar için iyi haberimiz, nerede tutulduklarını biliyor olmamız' şeklinde konuştu.

Badeh, arama operasyonunun askeri bir gizlilik içinde yürütüldüğünü ve bu nedenle konum bilgisini paylaşamayacağını ifade etti. Hava Kuvvetleri Komutanı Badeh, Abuja'da yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının sürdüğünü ve kızları geri getireceklerini belirtti.

Kızların aile ve yakınları, Abuja yönetimini etkisiz olmakla suçluyor. Haftalardır düzenlenen protestolarla yönetim üzerindeki baskı artırılmaya çalışılıyor. Pazartesi günü de yine büyük bir kalabalık, Savuna Bakanlığına yürüdü. Hava Kuvvetleri Komutanı Badeh, güçleri ve yetkileri kapsamında herşeyi yaptıklarını ve Devlet Başkanı Goodluck Jonathan'ın da orduya gerekli desteği verdiğini belirtti. Badeh, ordunun askeri operasyon düzenleme seçeneğini ise kullanmayacağını, kızların hayatının tehlikeye atılamayacağına dikkat çekti.

Nijeryalı kızların kaçırılması dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Abuja yönetiminin arama operasyonuna ABD, Fransa ve İngiltere'den destek verilirken, dünya çapında başlatılan 'Bring back our Girls' kampanyası ile siviller ve tanınmış isimler kızların bulunması için çaba gösteriyor.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Chibok'da Nisan ayında yaklaşık 300 kız çocuğu Boko Haram örgütü tarafından kaçırılmış, kız çocuklarından bazıları kaçmayı başarmıştı. Ancak 223 kız çocuğu hâlâ örgüt tarafından mahsur tutuluyor. Örgüt kısa süre önce yayınladığı video ile kızları, tutsak örgüt üyeleri ile takas edebileceğini açıklamıştı. Ancak Nijerya yönetimi Boko Haram ile böyle bir anlaşma yoluna yanaşmıyor.