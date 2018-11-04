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Spor

Nijeryalı genç futbolcu sahada kalbine yenildi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA) - Denizli'de oynanan Yeşilköyspor - Sarayköyspor maçının 35'inci dakikasında sahada kalp krizi geçiren Nijeryalı forvet oyuncusu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

04 Kasım 2018 21:57

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA) - Denizli\'de oynanan Yeşilköyspor - Sarayköyspor maçının 35\'inci dakikasında sahada kalp krizi geçiren Nijeryalı forvet oyuncusu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yeşilköyspor ile Sarayköyspor, Süper Amatör Lig maçında Servergazi Stadı\'nda karşılaştı. Deplasmana giden Sarayköyspor\'un geçen yıl Burdur\'un Bucak ilçesinden transfer ettiği Nijeryalı forvet oyuncusu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka, maçın 35\'inci dakikasında aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mawoyeka, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Mawoyeka, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Maç ise hakem tarafından tatil edildi. Futbolcunun ani ölümü, iki takımda da şok etkisi yarattı. Sarayköysporlu futbolcular ve yöneticiler hastaneye akın etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mawodayo Ebenezer Mawoyeka\'nın daha önceki bir maçtan görüntüsü

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