Nijeryalı futbolcu, Manisa'da ayakkabıcı oldu

Manisa'ya futbol oynamak için 1.5 yıl önce ülkesi Nijerya'dan gelen 22 yaşındaki Amino Chibuzo Simon, lisansında karşılaştığı sorun nedeniyle takım bulamayınca, ayakkabıcılık yapmaya başladı. Kısa sürede bu işi öğrenen Nijeryalı Amino'nun arkadaşları ile birlikte yaptığı ayakkabılar Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Nijerya'dan büyük umutlarla Manisa'ya futbol oynamak için gelen evli ve 1 çocuk babası Amino Chibuzo Simon, bir süre Horozköy Gençlik İhtisasspor'da futbol oynadıktan sonra lisansında çıkan sorunlar nedeniyle açıkta kaldı. Manisa'da geçimini sağlamak için iş arayan Amino, bir ayakkabı imalathanesinde çalışmaya başladı. Kısa sürede öğrendiği mesleğinde ustalara adeta taş çıkartan Amino'nun arkadaşları ile birlikte yaptığı ayakkabılar, firmanın anlaşma yaptığı Avrupa ülkelerine satılıyor. Lisansındaki sorun çözülünceye kadar bu işi sürdüreceğini belirten Amino, Manisa'yı çok sevdiğini söyledi.

Asgari ücret karşılığında yaptığı işi en az futbol kadar sevdiğini kaydeden Amino, şöyle dedi:

"Nijerya'da Osusu takımında futbol oynuyordum. Futbolculuğa Manisa'da devam etmek için geldim. Horozköy Gençlik İhtisasspor ile anlaştım. Fakat lisansımda sorun yaşadım. Şimdi sorunun çözümüne kadar geçinmek için ayakkabıcılığa başladım ve çok sevdim. Manisa ve Türkiye çok güzel bir ülke."