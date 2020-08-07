Nijeryalı basketbolcu Michael Ojo hayatını kaybetti

Kızılyıldız formasıyla son 2 sezonda başarılı bir dönem geçiren ve yeni sezon için herhangi bir takımla anlaşmayan Nijeryalı basketbolcu Michael Ojo, bireysel antrenman sırasında kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Basketbol dünyası, Michael Ojo'dan gelen haberle sarsıldı. Nijeryalı basketbolcu, yaptığı antrenman sırasında kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Sırp basınında yer alan habere göre, Kızılyıldız'la sözleşmesi sona eren ve Partizan tesislerinde bireysel antrenmanlarını sürüdren 27 yaşındaki Ojo, bu sabah gerçekleştirdiği antrenman sırasında baygınlık geçirdi.

Gelen ilk bilgilere göre Ojo'nun antrenman esnasında kalp krizi geçirdi ve bu nedenle baygınlık yaşadı.

Son 2 yıldır Kızılyıldız forması giyen ve Euroleague'de boy gösteren Ojo, takımının final oynamasında büyük pay sahibi olmuştu.