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Spor

Nijeryalı atlet Aminat Idrees, 8 aylık hamileyken tekvando şampiyonu oldu

09 Nisan 2021 11:28

T24 Dış Haberler

Nijeryalı atlet Aminat Idrees, 8 aylık hamile iken Ulusal Spor Festivali'nde altın madalya kazandı.

26 yaşındaki Idrees, tekvandonun rakipsiz olarak hamlelerin simule edildiği karışık poomsae kategorisinin birincisi oldu. Yarışmanın organizatörleri Idrees'in başarısını "ilham verici" olarak nitelendirdi.

CNN'e konuşan Idrees, "Benim için büyük bir ayrıcalık. Biraz antrenman yaptıktan sonra katılma kararı aldım. Bana kendimi çok iyi hissettirdi" dedi. 

Idrees, "Hamileliğimden önce hep antrenman yapmayı severdim. Hamileyken de o kadar farklı hissetmedim" diye konuştu. 

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