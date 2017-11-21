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Dünya

Nijerya'daki intihar saldırısında ölü sayısı 50'ye yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Nijerya'nın kuzeyinde gerçekleşen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi

21 Kasım 2017 16:37

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Nijerya\'nın kuzeyinde gerçekleşen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 50\'ye yükseldi. Nijerya emniyeti sözcüsü Othman Abubakar saldırıdan Boko Haram örgütünün sorumlu olduğuna işaret ederek “Mubi’deki camide gerçekleşen saldırıda ölü sayısı en az 50’ye yükselmiş durumda” dedi. 
Nijerya\'nın Adamawa eyaletindeki intihar saldırısını, sabah saatlerinde bölgedeki bir camiye giren genç bir çocuk gerçekleştirdi. Nijerya polis sözcüsü Othman Abubakar, genç çocuğun, camiye sabah namazı kılmaya giden insanların arasına karıştığını ve üzerindeki bombaları caminin içine girdikten sonra patlattığını söyledi.
Saldırı Eylül ayında komşu eyalet Borno’da gerçekleşen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan bu yana en fazla can kaybı yaşanan terör saldırısı oldu. Boko Haram 2009’dan bu yana ülkenin kuzey doğusunda saldırılar gerçekleştireren 20 binden fazla insanın ölümüne ve iki milyon kadar insanın evlerini terketmesine neden oldu. Örgüt bölgede bir İslam devleti kurmak istiyor.

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