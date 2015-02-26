Nijerya'da yine intihar saldırısı



Nijerya ordusundan yapılan açıklamada canlı bombanın Borno eyaletindeki Biu kentinde bulunan bir otobüs durağında üzerindeki patlayıcıları ateşlediği belirtildi. Çevredekilerin aynı otobüs durağının yakınlarında ikinci bir canlı bombayı son anda durdukları ve linç ettikleri kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak radikal İslamcı terör örgütü Boko Haram bölgede düzenli olarak benzer saldırılar düzenliyor.

Geçen salı günü de iki canlı bomba Potiskum ve Kano kentlerindeki otobüs duraklarına düzenledikleri intihar saldırılarında yaklaşık 30 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan bu saldırılardan da yine Boko Haram'ı sorumlu tutmuştu.

Nijerya'nın kuzeyinde 2009 yılından bu yana Boko Haram saldırıları sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti.