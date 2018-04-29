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BBC Türkçe

Nijerya'da vali kız kardeşini 'Mutluluk ve Çiftlerin Memnuniyeti Bakanı' yaptı

Nijerya'nın Imo Eyaleti Valisi Rochas Okorocha, kız kardeşini, Mutluluk ve Çiftlerin Memnuniyetinden Sorumlu Bakan olarak atadı. Yeni bakanın tam olarak ne iş yapacağı bilinmiyor.

29 Nisan 2018 20:30

Nijerya'nın Imo Eyaleti Valisi Rochas Okorocha, kız kardeşini, Mutluluk ve Çiflerin Memnuniyetinden Sorumlu Bakan olarak atadı.

Vali Okorocha yeni oluşturduğu makamı, diğer 27 bakanla birlikte yapılan yemin töreninde açıkladı.

Okorocha'nın kız kardeşi Ogechi Ololo'nun yemin etmesinin ardından tam olarak ne iş yapacağı belli değil. Ololo daha önce kardeşinin özel kalem müdürlüğünü ve ailevi konularda özel danışmanlığını yapmıştı.

Bu, Okorocha'nın son dönemde aldığı ilk tartışmalı karar değil. Vali bu yıl başında da, Nijerya'nın güneydoğusundaki eyaletle hiçbir bağı olmayan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Juma'nın heykelini yaptırmıştı.

Ancak Okorocha tüm bakanlarına yeni görevlerini ciddiye almaları ve "vizyonlarını" gerçekleştirmeleri için yerel makamlara yardımcı olmaları çağrısı yaptı.

Nigeria Daily Post gazetesinin haberine göre vali "Hileli işlere ve hiçbir şekilde yolsuzluğa müsamaha göstermeyeceğiz. Miskinlik ve tembelliği de kabul etmeyeceğiz " dedi.

2013'te de Venezuela'da Mutluluk Bakanlığı kurulmuştu.

Kuruluşunu Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun duyurduğu "Yüksek Sosyal Mutluluk Bakanlığı" geçen yıl kanserden ölen Hugo Chavez'in başlattığı yoksullukla mücadele programlarını koordine etmekle görevlendirilmişti.

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