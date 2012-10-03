Nijerya'da sel can almaya devam ediyor

Afrika ülkelerinden Nijerya'da bu yılki seller yüzünden en az 148 kişi hayatını kaybetti. Kızılhaç rakamlarına göre yağış mevsiminin sonunda meydana gelen sellerde 64 bin kişi de yaşadığı yerleri terketmek zorunda kaldı.

Ülkedeki 36 eyaletten 18'i sellerden etkilendi. Kızılhaç, kirlenen yeraltı kaynakları nedeniyle olası bir kolera salgını konusunda da uyardı.

Yetkililer ülkenin kuzeyindeki iki eyalette yaklaşık Mart ayından Eylül'e kadar devam eden yağışlarda şu ana kadar 135 kişinin koleradan öldüğünü bildirdi.

Kızılhaç, bölgedeki halkın ihtiyaçlarının daha iyi bir şekilde karşılanabilmesi için bağış yapılması çağrısında bulundu. Yardım örgütünün Batı Afrika sorumlusu Daniel Sayi, durumun daha da kötüleşmesi tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

Şiddetli yağışların Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Kolera, dışkı ile kirlenmiş suyla bulaşıyor ve ölümlere neden oluyor. Nijerya'da geçen yılki yağmur mevsiminde 200 kişi bu hastalıktan hayatını kaybetmişti. (Deutsche Welle Türkçe)