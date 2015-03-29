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Dünya
Deutsche Welle

Nijerya’da seçimler uzatıldı

Nijerya’da dün sona ermesi planlanan parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerinin, şiddet olayları ve teknik aksaklıklar nedeniyle bazı seçim bölgelerinde bugün tekrar edileceği açıklandı.

29 Mart 2015 14:46


Nijerya'da dün yapılan parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerinin, meydana gelen teknik arızalar nedeniyle toplam 15 bin seçim bölgesinden 300'ünde yeniden yapılacağı açıklandı. Seçim Komisyonu'nun verdiği bilgilere göre, söz konusu seçim bölgelerinde seçmenlerin kaydının yapılmasını sağlayan kart okuma cihazlarında bir sorun meydana geldi. Seçim Komisyonu'nun başkanı Attahiru Jega, cihazlarda oluşan arızayı “üzücü ve ulusal bir utanç” olarak niteledi. Seçimlerin başlamasından yaklaşık 48 saat sonra açıklanması beklenen seçim sonuçlarının da arızalar nedeniyle gecikmeli olarak açıklanabileceği belirtildi.

Boko Haram tehdidi

Boko Haram terörünün gölgesinde yapılan seçimler genel olarak sakin bir ortamda ilerlese de cumartesi günü iki ayrı yerde terör saldırıları düzenlendiği bildirildi. Ülkenin kuzeydoğusundaki iki köyde, seçim yardımcılarının hedef alındığı, ülkede cumartesi günkü saldırılarda toplam yedi kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Boko Haram, seçimin ‘İslami' olmadığını açıklamış ve seçim bürolarına saldırı tehdidinde bulunmuştu. Seçimlerde güvenliği sağlamak için 360 bin polis görevlendirildi.

Nijerya'da yaklaşık 70 milyon seçmen seçimlerde oy kullanmaya çağrılmıştı. Devlet başkanlığı seçimlerinin 14 adayı arasında ülke tarihinde ilk kez bir kadın bulunuyor. Ancak esas rekabetin halihazırda devlet başkanlığı görevini yürüten Hristiyan Goodluck Jonathan ile eski darbe generali Müslüman Muhammadu Buhari arasında yaşanması bekleniyor. Buhari 1983-1985 yılları arasında devlet başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Nijerya, 173 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi konumunda. Jonathan'ın üyesi olduğu Demokratik Halk Partisi (PDP), altı yıldan bu yana iktidarda bulunuyor. Ancak parti, güçlü bir muhalefetle karşı karşıya. Seçimlerde 469 sandalyeli meclis için 28 partiden 2 bin 537 aday başvurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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NijeryaKomisyonuAttahiru JegaHaramHristiyan Goodluck JonathanMüslüman Muhammadu BuhariAfrikaDemokratik Halk PartisiDeutsche Welle Türkçe AFPDW BÖ/BK

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