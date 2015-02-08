Nijerya’da seçimler ertelendi



Nijerya Bağımsız Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre Boko Haram terörü ve artan saldırılar nedeniyle 14 Şubat’ta yapılması planlanan seçimlerin 28 Mart’ta yapılacağı kaydedildi. Nijerya ve komşu ülkeleri Boko Haram ile mücadele için 8 bin 700 kişilik bir özel bir müdahale timi oluşturma konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Nijerya Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Attahiru Jega, Boko Haram'ın kontrolü altındaki bölgelerin güvenlik altına alınması için daha fazla süreye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Halihazırda seçmenler, sandık memuru ve sandık gözlemcilerinin güvenliğinin garanti edilemediğini kaydeden Jega, bu nedenle özgür ve adil seçimlerin mümkün olmadığına işaret etti.

Muhalefet partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC), seçimlerin ileri tarihe atılmasını bir "meydan okuma" olarak değerlendirdi. APC lideri John Odigie-Oyegun bunun "demokrasi açısından bir geri adım" olduğunu savundu. Odigie-Oyegun ayrıca Nijeryalılara sükunet ve şiddete başvurmaktan kaçınma çağrısı yaptı.

'Seçimler daha fazla ertelenmemeli'

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de seçimlerin ertelenmesinin "büyük bir hayal kırıklığı" yarattığını kaydetti. Kerry, hükümetin güvenlikle ilgili endişelerinin "demokratik süreci baltalamak için" kötüye kullanılamayacağı yorumunu yaptı. Uluslararası toplumun Nijerya yönetiminin söz konusu tarihe kadar seçimlere hazırlık anlamında attığı adımları sıkı şekilde takip edeceğini ifade eden Kerry, seçimlerin daha fazla ertelenmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

Boko Haram geçen aylarda ülkenin kuzeydoğusundaki birçok köyü ele geçirmişti. Resmi rakamlara göre 2009 yılından bu yana terör örgütünün polis, ordu, kilise ve okullara yönelik saldırılarında 13 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Seçimlerin ertelenmesinden önce Nijerya hükümeti Boko Haram kontrolü altındaki bölgelerde seçim merkezleri oluşturulamayacağını açıklamıştı. Boko Haram terörü nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalan Nijeryalıların oy verip veremeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.