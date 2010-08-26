Nijerya'da salgın: 352 ölü

T24- Nijerya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 36 eyaletin 11'inde, hazirandan bu yana 6 bin 437 kişinin koleraya yakalandığını, bunlardan 352'sinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Açıklamada, salgının özellikle ülkenin kuzeybatısı ve kuzeydoğusunda görüldüğü, ancak tüm ülkenin risk altında olduğu belirtildi.



Nijerya'nın komşusu Kamerun da tarihinin en kötü kolera salgınlarından birini yaşıyor. Kamerun'daki salgının, Nijerya ve Çad'a sıçramasından endişe ediliyordu.



Sağlık Bakanlığı ayrıca, ülkede kızamık salgınıyla mücadele edildiğini, kızamık salgınında yıl başından bu yana 83 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.