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Dünya

Nijerya'da sadece zenginlere özel kent

Nijerya’da sadece zenginlerin ikamet edebileceği mega şehrin inşaatı bitmek üzere

04 Ekim 2014 00:22

Afrika kıtasının en fakir ülkelerinden biri olan Nijerya’da sadece zenginlerin ikamet edebileceği mega şehrin inşası, tüm eleştirilere rağmen tamamlanma noktasına geldi.

140 milyon nüfusu ile kıtanın en kalabalık ülkesi olan Nijerya’da “Atlantic City” adını alacak kentin inşası bitmek üzere. Tamamı 2020 yılında oturuma açılacak kentte sadece ultra zengin Afrikalılar mal ve mülk elde edebilecek. Nijerya’da 250 bin zengin ailenin bulunduğu, komşu ülkelerden gelecek Afrikalı zenginlerle birlikte Atlantic City’de yaşayacak zenginlerin sayısının 1 buçuk milyonu bulacağı iddia ediliyor.

Afrika kıtasının Dubai’si olma yolunda ilerleyen projeye ilginin büyük olduğu ve 250 bin kişinin yaşayabileceği kentin ilk etap bölümünün 2016 yılında oturuma açılacağı belirtiliyor.

Nijerya’nın en önemli kıyı kentlerinden biri olan Lagos’a yakın bir bölgede inşa edilen Atlantic City’de, mülk edinmek isteyen zenginlere ayrıca devlet güvencesi veriliyor. Avrupa’nın çeşitli kulüplerinde futbol oynayan Afrika kökenli oyuncuların daha şimdiden kentte ev aldıkları ve futbolu bıraktıktan sonra Atlantic City’e taşınacakları ileri sürülüyor.

 

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