Nijerya’da onlarca ölü



Nijerya'nın başkenti Abuja'daki patlamanın hedefinde bu kez oldukça hareketli bir otobüs terminali vardı. Bölgeden haber veren gazeteciler etrafta ceset parçaları ve kan gölü gibi dehşet görüntülerinin yer aldığını bildirdi.

Polisin ilk açıklamasına göre, en az 71 kişi hayatını kaybederken, 124 kişi de yaralandı. Ancak "Premium Times Nigeria" adlı gazete ölü sayısının 200'den fazla olduğunu yazdı.

Görgü tanıkları Nyanyan semtinde iki şiddetli patlama meydana geldiğini söyledi. Patlamada çok sayıda araç zarar görürken, dükkânlar da hasar gördü.

Patlamadan kimin sorumlu olduğu henüz bilinmiyor ancak daha önce Abuja ve diğer kentlerde çok sayıda saldırı düzenleyen İslamcı terör örgütü Boko Haram'dan şüpheleniliyor.

Boko Haram, 2009 yılından bu yana Nijerya'nın kuzeyinde bir İslam devleti kurulması için uğraşıyor. Grup, polis, ordu ve yetkililerin yanı sıra okul ve kiliselere de sık sık saldırılar düzenliyor.