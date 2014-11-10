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Dünya

Nijerya'da okula bomba: En az 47 öğrenci öldü

Yetkililer, patlamadan İslamcı Boko Haram örgütünün sorumlu olduğunu bildirdi

Foto: Arşiv

10 Kasım 2014 13:45

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde bir okulda meydana gelen patlamada en az 47 öğrenci öldü 79 öğrenci yaralandı.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye bilgi veren yerel polis yetkilisi olayın intihar saldırısı olduğunu ve eylemi Boko Haram adlı İslamcı örgütün gerçekleştirdiğini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan haere göre, Potiskum kasabasındaki erkek bilim ve teknik okulunda meydana gelen patlamanın, yerel saatle 07.50 sularında öğrenciler sabah toplantısında müdürün konuşmasını beklerken meydana geldiği bildiriliyor.

Bir öğretmen çok sayıda yaralının yakındaki hastaneye kaldırıldığını söyledi. Hastaneden bir doktor da çok sayıda yaralı öğrenci getirildiğini söylüyor.

AFP'ye konuşan görgü tanıkları, ortalığın kan gölüne döndüğünü ve tam bir karmaşa yaşandığını söylüyorlar.

Henüz patlamanın sorumluluğunu üstlenen olmadı ama ülkede meydana gelen patlamalardan yetkililer genellikle İslamcı Boko Haram örgütünü sorumlu tutuyor.

Boko Haram son beş yıldır sürdürdüğü ve binlerce kişinin yaşamını yitirdiği silahlı eylemlerinde, daha önce de sık sık okulları hedef almıştı.

Boko Haram'ın adı zaten Batı tarzı eğitimin haram olduğu anlamına geliyor ve örgüt kızların okula gönderilmemesi ve erkek çocuklarının da yalnızca İslami eğitimden geçmesi gerektiğini savunuyor.

Geçen hafta aynı kasabada Şii nüfusun Kerbela anma törenlerine yönelen bombalı saldırıda da 15 kişi hayatını kaybetmişti.

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