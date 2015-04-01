Nijerya'da muhalefetin 'Boko Haram'la mücadele' zaferi

Radikal İslamcı Boko Haram örgütünün şiddet eylemleriyle gündeme gelen Afrika ülkesi Nijerya'da yapılan genel seçimleri muhalefetin adayı Muhammadu Buhari kazandı.

Buhari'nin zaferiyle, ülke tarihinde muhalefette olan bir lider ilk kez seçim kazanarak, hali hazırdaki devlet başkanının yerine geçiyor.

Seçmenlerin birçoğu Buhari'nin Boko Haram'la daha etkin şekilde savaşacağına inandığını ifade etmişti.

Eksi bir askeri komutan olan Buhari, gayri resmi sonuçlara göre şu anda ülkenin cumhurbaşkanı olan Goodluck Jonathan'a 2 milyon oy fark attı.

Örgütün saldırılarından en çok etkilenen ülkenin kuzey batı bölgelerinde oyların çoğu Buhari'ye giderken, Borno eyaletinde bu oran yüzde 94'e çıktı.

Jonathan Buhari'yi telefonla arayarak zaferi için tebrik etti.

Buhari'nin partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC)'yi destekleyenler sonuçları kutlamak için sokağa döküldü.

APC yaptığı bir açıklamada kutlamaların sakin geçmesi ve karşıt görüşten olanlara saldırılmaması çağrısı yaptı.

72 yaşındaki Buhari, bu seçimle beraber dört kez devlet başkanlığı için yarıştı.

Buhari 1983 yılındaki darbenin adından 1984-1985 yıllarında ülkeyi yönetmişti.