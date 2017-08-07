T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nijerya'da kiliseye saldırı; 8 ölü, 18 yaralı

Nijerya'nın Anambra eyaletinde bir kiliseye yapılan silahlı saldırıda 8 kişi öldü, 18 kişi ağır yaralandı

07 Ağustos 2017 01:33

Nijerya'nın Anambra eyaletinde bir kiliseye yapılan silahlı saldırıda 8 kişi öldü, 18 kişi ağır yaralandı.

Anambra eyaleti polis komiseri Garba Umar, yerel İgbo lehçesiyle konuşan silahlı bir kişinin, St. Philip Katolik Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda en az 8 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını söyledi.

Umar, "Elimizdeki bulgular, saldırıyı gerçekleştiren kişinin bölgede yaşayan bir yerli olduğunu çok net şekilde ortaya koyuyor." diye konuştu.

Ayrıca Umar, saldırının bölgedeki yerliler arasında tartışmaları beraberinde getirdiğini söyledi.

Anambra Valisi Willie Obiano, olay yerini ziyaret ederek, "alçakça" olarak nitelendirdiği saldırıyı kınadı.

Diğer yandan, saldırı sırasında kilisede ibadet edenler polisin saldırgan ve ölü sayısına ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Parishioner Uche Nonoso adlı kişi, saldırıyı 2 silahlı kişinin gerçekleştirdiğini ve kilisede 15'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

Yetkililer, henüz üstlenenin bulunmadığı saldırının arkasında Boko Haram terör örgütünün olduğunu düşünmediklerini bildirdi.

ETİKETLER

Nijeryakilisesaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24