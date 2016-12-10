Nijerya'da kadınlar cinsel hazları için 'tabuları yıkıyor'

Nijeryalı kadınlar için cinsel hazları ve talepleri hakkında konuşmak bir 'tabuydu'.

Ülkede, medyaya hakim olan cinsel içerikli fotoğraflar, şarkı sözleri ve müstehcen dans hareketleri dışında, kadınların çoğu arasında "iyi kızların seks hakkında konuşmayacağı" görüşüne inanç baskındı.

'dan Bola Mosuro'nun haberine göre, Iheoma Obibi adlı Nijeryalı bir kadın, ülkesinde ufak çaplı bir "yatak odası devrimi" başlattı.

Obibi, ülkede kadınlar için seks oyuncakları, erotik kitap ve filmler ile cinsel sağlık ürünleri satan ilk perakende satıcı oldu.

Londra'ya yıllık ziyaretleri sırasında ülkesindeki arkadaşlarından sık sık seks oyuncakları alması istenen Iheoma Obibi, 5 yıl önce kendi internet sitesini kurdu.

Obibi, "Arkadaşlarım benden vibratör, göğüs ucu kıskaçları ve kadınların genital bölgesi için su bazlı ve pH dengesi yüksek kayganlaştırıcılardan istiyordu" diye anlattı.

Nijeryalı Iheoma Obibi için, eleştirilere rağmen müşteri ağını kurması, ilk başta hiç de kolay olmadı.

Iheoma Obibi, bir noktada tehditler sebebiyle polis korumasına ihtiyaç duyduğunu anlattı.

Şimdi internet satışlarıyla 20 ile 70 yaş arasındaki kadınlar, hatta erkeklere ulaşan Obibi, aynı zamanda sosyal medya üzerinden #Sekskonuşmaları etiketiyle cinsel farkındalık eğitimleri veriyor.

Kadınların soruları arasında, orgazm olmak için G noktasını nasıl bulabilecekleri ve hangi pozisyonları kullanabilecekleri de var.

"Nijerya ve Afrika'nın genelinde karşılaşılan sorun, kadınların cinsel zevklerini konuşmak konusunda utangaç davranması.

"Bize söylenen, bakire olmamız ve evlilik için kendimizi saklamamız. Evlendikten sonra ise, kocamızı tatmin etmemiz...

"Size aslında tam anlamıyla tatmin olabilmek için orada olduğunuz söylenmiyor. Size doğurmak için seks yaptığınız söyleniyor."

Nijerya'da kadınlar partnerleriyle cinsel zevkleri üzerine konuşmaya başladıkça, bu pazar da büyüme gösterdi.

Erkeklerin bu 'devrime' tepkisi her zaman olumlu olmadı. Birçok erkek, kadınların cinsel konularda böylesine açık davranmasına kuşku, öfke, hatta iğrenme ile yaklaştı.

Olumsuz tepkiler gelebileceğini öngören bazı kadınlar da, cinsel tatminleri için farklı araçlara yöneldi.

Bazıları, Nijerya'da bir erotik internet sitesi için kurgu hikayeler yazan Chioma Ogwuegbu'nun çalışmalarına ilgi duymaya başladı.

Chioma Ogwuegbu, yazılarına olan yoğun ilgili nedeniyle talebe yetişemiyor.

Ogwuegbu, "yumuşak porno" sınırlarına varan yazıları için özür dilemeyi reddediyor:

"Bu entellektüel bir çalışma değil. Nobel ödülünü kazanmaya çalışmıyorum" diyen Nijeryalı yazar sözlerine şöyle devam etti:

"Sitede yayımladığım ilk yazı, en çok ilgi gören yazıydı. Beni en çok etkileyense, yazının bir kadının yaşadığı orgazmlar ve kadınların zevklerini odağına almasıydı.

"Ne yazık ki kadınların çoğu, yaşamlarının çok ama çok geç bir döneminde bedenlerinin kendilerine zevk verebileceğini fark edebiliyorlar."