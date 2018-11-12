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Dünya

Nijerya'da kaçırılan dört rahip serbest bırakıldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Kasım (DHA) – Nijerya’da bir önceki hafta kaçırılan dört Katolik rahip serbest bırakıldı

12 Kasım 2018 19:30

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Kasım (DHA) – Nijerya’da bir önceki hafta kaçırılan dört Katolik rahip serbest bırakıldı.
Başpsikoposluk yetkilisi Mike Oyanafoh rahiplerin serbest bırakıldığını açıkladı.
Rahiplerin sağlık durumları ya da nasıl serbest bırakılşdıkları hakkında bir açıklama yapılmadı.
Rahipler, Nijerya’nın Warri bölgesinde gerçekleştirilen bir toplantıdan dönerken, silahlı kişiler tarafından durdurulmuş, dört rahip kaçmayı başarırken, dördü silahlı saldırganlar tarafından ele geçirilmişti.

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