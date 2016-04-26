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Nijerya'da kaçırılan 6 Türk denizci serbest bırakıldı

Korsanların saldırısı sonucunda Türk denizciler kaçırılmıştı

26 Nisan 2016 13:36

Nijerya'nın Port Harcourt limanının güneyinde kaçırılan "Puli" adlı geminin bağlı olduğu şirketin hukuk bürosu, 6 Türk mürettebatın serbest bırakıldığını duyurdu. 

Habertürk'te yer alan habere göre, Nijerya'nın Port Harcourt Limanı'nın güneyinde kaçırılan mürettebatı kaçırılan "Puli" adlı geminin bağlı bulunduğu şirketin avukatı Fehmi Ülgener, alıkonulan 6 personelin özgürlüklerine kavuştuğunu bildirdi.

Avukat Ülgener, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, müvekkilinin işletmecisi olduğu geminin 6 Türk mürettebatının, Nijerya açıklarında seyir halindeyken 11 Nisan'da kaçırıldığını anımsattı. Personel İlkay Olgun, Haluk Buran, Furkan Topcu, Mehmet Babacan, Şükrü Dömbek ve Eray Falay'ın 25 Nisan'da özgürlüklerine kavuştuğunu aktaran Ülgener, "Personel sağlık kontrolünden geçmiş olup, hepsinin iyi olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı. Ülgener, konuyla ilgili desteklerinden dolayı Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile diğer ilgili makam ve kurumlardaki görevlilere teşekkür etti. 

 

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